Alpinistas dos EUA presos no Irã serão julgados dia 6 Dois dos três montanhistas americanos presos no Irã há mais de um ano irão a julgamento em 6 de novembro, segundo informações da CNN que citavam a agência de notícias oficial do governo iraniano. A data do julgamento havia sido antecipada na terça-feira pela secretária de Estado americano, Hillary Clinton. Agora, a informação foi confirmada pelo advogado dos jovens, Massoud Shafee, segundo a CNN.