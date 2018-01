Alpinistas morrem no Mont Blanc Dois alpinistas foram encontrados mortos, nesta quarta-feira, na área francesa do Mont Blanc, a 4,7 mil metros de altura. As duas vítimas haviam alcançado o cume do monte na véspera e acabaram morrendo quando realizavam a descida. Segundo informações da polícia, o mais provável é que tenham sido supreendidos pelas más condições climáticas. Equipes de resgate tiveram de usar helicóptero para retirar os corpos.