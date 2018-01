Alto comandante afegão é morto em uma emboscada Um alto comandante militar foi morto a tiros no leste de Afeganistão, segundo o chefe de segurança regional Haji Ruhulá. O veículo em que viajava o comandante Abdulá foi atacado em uma emboscada no distrito de Hisar Sha, a 35 quilômetros ao sul do Jalalabad. Abdulá era comandante do exército da província de Nangarhar. Seu guarda-costas ficou ferido no acidente. Ninguém se responsabilizou pelo ataque, mas as primeiras suspeitas recaem sobre membros sobreviventes do regime Talebã e sobre a rede terrorista Al-Qaeda, que tem intensificado as ações em contra alvos do novo governo afegão.