Alto comandante da Al-Qaeda é morto em ataque de drone no Iêmen

WASHINGTON - Um ataque de drone americano no Iêmen matou o comandante da Al-Qaeda no país Nasser al-Ansi. Em janeiro, ele reivindicou, em nome da rede jihadista, o atentato contra o semanário francês Charlie Hebdo, em Paris, ocorrido no início do ano. A informação foi divulgada pelo portal americano SITE - centro de vigilância de sites islamitas.

Ansi era um dos altos comandantes da rede na Península Arábica (AQAP). Ele também havia reivindicado em nome da Al-Qaeda a captura e execução do refém americano Luke Somers, em abril, segundo o SITE. Ele teria sido morto com seu filho mais velho e outros combatentes da rede no Iêmen. / AFP e REUTERS