Alto escalão militar dos EUA apóia mudanças no Iraque O comando conjunto das Forças Armadas dos EUA recomendou uma mudança do foco militar no Iraque, com um enfoque no treinamento das forças iraquianas e na resolução de assuntos políticos e econômicos, em vez de confronto com insurgentes, disse a edição desta quinta-feira do Washington Post. Citando fontes próximas à revisão de política da Casa Branca, o jornal disse que oficiais de alta patente fizeram uma análise sobre o que os militares podem e não podem fazer no Iraque, durante uma reunião com o presidente norte-americano, George W. Bush, no Pentágono, na quarta-feira. Os líderes militares são contra a mobilização maior de tropas para a região, mas apóiam medidas para ajudar o Exército iraquiano, afirmou o Post. Um porta-voz do comando militar não estava imediatamente disponível para comentar a notícia.