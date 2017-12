Alto executivo é indicado a cargo de primeiro-ministro pelo Hamas O Hamas indicou o executivo Jamal al-Khudairi como candidato à cadeira de primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Uma autoridade do grupo, que falou sob a condição de não ter o nome divulgado, disse que o presidente da ANP, Mahmoud Abbas, ainda não foi informado. Caso al-Khudairi não aceite as negociações com Abbas ou recuse a nomeação ao cargo, o Hamas deverá nomear o atual ministro da economia, Mazen Sonnoqrot. Al-Khudairi, de aproximadamente 50 anos, ainda não usou o discurso da violência e não disse se reconhecerá o Estado de Israel, conservando a campanha na linha de reforma interna e retomada da educação. Al-Khudairi é dono das maiores indústrias da Cisjordânia e Gaza. É formado engenheiro na Universidade do Egito. Ele ficou 14 anos como reitor da Universidade Islâmica de Gaza, instituição quase totalmente controlada pelo Hamas. O líder político do Hamas, Khaled Meshaal, disse nesta quarta-feira que um cessar-fogo de longo prazo só será possível caso o Estado judeu retorne à suas fronteiras de 1967. Em uma entrevista no Cairo, Meshaal disse que o Hamas não irá depor armas e que resistirá à ocupação israelense em terras palestinas.