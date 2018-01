Alto funcionário da British preso por contrabando de drogas Um funcionário graduado da British Airways está entre as seis pessoas detidas no Aeroporto de Heathrow, hoje, numa investigação policial sobre uma quadrilha de contrabandistas de drogas. Mais de 100 policiais e funcionários da aduana tomaram parte em batidas, pela manhã, no aeroporto e casas do subúrbio vizinho. Um homem foi solto mais tarde, depois de uma advertência por porte de droga classe A ? a categoria mais grave ? enquanto quatro outros e uma mulher continuam sob custódia. A polícia informou que as prisões frustraram um plano de importação de 200 quilos de cocaína, cujo valor ultrapassa os US$1.7 milhões. ?A operação de hoje terá impacto significativo sobre a oferta dessa droga e demonstra que estamos determinados a agir contra os que pensam que são intocáveis?, disse o superintendente Richard Morris, da Polícia de Surrey. A British Airways, cujo funcionário preso é membro do departamento de engenharia, disse que cooperou com a operação policial.