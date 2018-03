Alto funcionário da ONU é assassinado por pistoleiros na Somália

Vários pistoleiros mataram um alto funcionário da Organização das Nações Unidas (ONU) e feriram seu filho e outro homem quando dispararam na noite (horário local) deste domingo, 6, em direção a uma multidão que saía de uma mesquita em Mogadíscio, capital somali, informaram uma testemunha e um parente das vítimas. Osman Alí Ahmed, dirigente do Programa de Desenvolvimento da ONU para Somália, foi atingido por ao menos seis disparos na cabeça e na região do abdome. Ele estava inconsciente e coberto de sangue no momento em que foi levado para um hospital depois do tiroteio, explicou Hassan Alí, testemunha e vizinho de Ahmed. Alí disse em entrevista que desconhecia a gravidade dos ferimentos do filho de Ahmed e do outro homem. A esposa de Ahmed, Masteho Abubakr Yusus, disse depois a Associated Press que seu marido morreu no hospital da União Africana. Um funcionário do hospital, entretanto, disse que ele chegou morto. "Seu rosto e seu corpo estavam cobertos de sangue. Ele morreu porque perdeu muito sangue", disse. Os assassinatos de altos funcionários, incluindo os que trabalham para a ONU e outros órgãos humanitários, são comuns na Somália, onde os insurgentes islâmicos propõem travar batalhas, parecidas com a de insurgentes no Iraque, contra o débil e corrupto governo do país apoiado pela ONU. O tiroteio ocorreu um dia depois que uma explosão matou um funcionário somali, sua mulher e outras quatro pessoas na capital do país. Em 21 de junho, Hassan Mohamed Alí, chefe em Mogadíscio da organização do Alto Comissionado da Onu para refugiados, foi seqüestrado em sua casa nos arredores da cidade.