Alto funcionário de ministério iraquiano é seqüestrado Um alto responsável do Ministério de Comércio iraquiano foi seqüestrado nesta terça-feira por um grupo de homens armados no oeste de Bagdá, informaram fontes do Ministério do Interior. Mohamad Ahmed Saleh, diretor-geral da Feira Internacional de Bagdá, foi seqüestrado por um grupo de pistoleiros pouco após abandonar sua residência no bairro Al-Amiriya para dirigir-se a seu trabalho. Os seqüestradores interceptaram o automóvel no qual Saleh viajava, ataram suas mãos e o obrigaram a subir em outro veículo antes de levá-lo a um local desconhecido, acrescentaram as fontes. Dezenas de empregados do governo iraquiano foram seqüestrados nos últimos dois anos por grupos radicais que acusam o executivo de "colaborar com as forças de ocupação". Além disso, a polícia iraquiana informa quase diariamente o seqüestro e assassinato de civis durante a onda de violência sectária suscitada entre sunitas e xiitas iraquianos, após o ataque de fevereiro contra um mausoléu sagrado xiita ao norte de Bagdá.