Alto membro da inteligência Taleban é capturado As tropas americanas prenderam nesta segunda-feira um alto membro do serviço de inteligência do regime islâmico Taleban, informou a agência de notícia afegã AIP. Abdul Haq Wasiq, que era o vice-chefe do departamento de inteligência do Taleban, foi detido por helicópteros americanos na zona de Maqur, na província de Ghazni, sudoeste de Cabul, disse a agência afegã, com base no Paquistão, sem identificar a fonte de informação.