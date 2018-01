Alunas servem pudim com anfetaminas à professora Uma professora de culinária alemã foi internada às pressas depois de ter comido uma fatia de um pudim preparado por três de suas alunas. Detalhe: aos ingredientes, as alunas adicionaram anfetaminas. O caso ocorreu numa escola de culinária de Sieburg, no oeste da Alemanha. De acordo com a confissão das alunas (as três têm 18 anos) à polícia, um vidro inteiro de comprimidos de anfetaminas foi despejado durante o preparo do doce. A professora permanecerá internada por alguns dias, mas não corre risco de morte.