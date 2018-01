Aluno atira contra diretor e se suicida nos EUA Um aluno feriu a tiros, nesta quinta-feira, o diretor de sua escola e se suicidou. O crime ocorreu na escola ?Red Lion Area Junior High School?, a cerca de 50 quilômetros ao sudeste de Harrisburg, em Pensilvania. Os bombeiros responderam a uma chamada da escola pouco antes das 8h da manhã, disse Patrick McFadden, diretor executivo dos serviços de emergência do condado de Iorque. McFadden disse que o aluno era um criança, mas não se sabe a idade do jovem. O diretor da escola foi levado ao hospital ainda com vida.