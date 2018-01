Aluno atira na cabeça de professor na Holanda Em um raro incidente de violência armada na Holanda, um estudante abriu fogo e acertou um professor na cabeça, ferindo-o gravemente nesta terça-feira, antes de fugir da cena do crime. O professor de biologia, que também é vice-diretor do Stevincollege, foi levado de helicóptero para o hospital Westeinde. Não houve outros feridos, disse Dianna Wezenberg, porta-voz da polícia. Não há mais detalhes disponíveis sobre a situação da vítima, mas um de seus alunos disse que o professor era amável e gentil. Testemunhas do crime disseram que o rapaz de 17 anos que disparou o tiro é de origem turca e que a escola, situada em um bairro tranqüilo de Haia, é visitada freqüentemente pela polícia. A escola - onde estudam principalmente alunos de origem marroquina e turca - foi esvaziada e os arredores foram fechados para o público. Investigadores da polícia estão usando cães farejadores para procurar pelo suspeito e pela arma.