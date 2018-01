Aluno tenta explodir escola na Alemanha Um estudante alemão de 18 anos tentou explodir a antiga escola, na cidade de Essen, provocando um vazamento de gás, informaram hoje fontes da polícia. O frustrado atentado, ocorrido quarta-feira, a menos de uma semana do massacre cometido por um estudante de uma escola de Erfurt, teve como motivo, segundo a polícia, a péssima relação entre o aluno e os ex-professores. Segundo as fontes, o jovem conseguiu entrar no estabelecimento de ensino entre a noite de 30 de abril e 1º de maio graças a uma chave que havia roubado. Um vez dentro da escola, ele abriu a chave central de saída de gás do departamento de Química. O vazamento de gás foi detectado por uma professora que, apesar do feriado do Dia do Trabalho, foi à escola para realizar um trabalho extra. Depois de advertir a polícia sobre o vazamento de gás, a professora abriu as janelas para oxigenar a sala. O jovem, cuja identidade não fora fornecida pela polícia, confessou ter sido o autor do feito e foi acusado por tentativa de homicídio.