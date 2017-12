Alunos atacam professor nos EUA por causa de iPod Um professor de 60 anos está internado em um hospital da Filadélfia com dois ossos do pescoço quebrados por dois de seus alunos que o atacaram por terem o iPod confiscado em sala de aula, informaram neste sábado fontes policiais. Frank Burd foi atacado no corredor do colégio Germantown por dois alunos, de 17 e 15 anos, que já foram expulsos do centro educacional. Em conseqüência do ataque, Burd caiu no chão e bateu a cabeça, acrescentaram as fontes. Os jovens foram acusados de ataque grave e de pôr em perigo a segurança do colégio.