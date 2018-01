Alunos dominam ex-colega que queria incendiar escola Um grupo de alunos e professores de uma escola secundária americana conseguiu dominar um ex-estudante que, armado com um fuzil, ameaçava incendiar nesta sexta-feira a cafeteria do local, informaram autoridades. O fato ocorreu em Scurry, uma localidade rural a cerca de 60 quilômetros de Dallas, capital do Estado do Texas, sem o registro de feridos ou danos. De acordo o diretor da Scurry-Rosser High School, Larry Sneed, o jovem agressor, de 20 anos, que não foi identificado, obrigou, armado e com ameaças, ex-companheiros de classe a segui-lo até cafeteria da escola antes de tentar iniciar um incêndio. O jovem chegou a jogar gasolina no piso antes de ser imobilizado. Uma porta-voz da polícia local, que pediu para não ser identificada, disse que o atacante está sob custódia. Ela não deu mais detalhes. A escola foi fechada. Segundo Sneed, o atacante afirmou ter plantado bombas na área, e a polícia estava vasculhando o local à procura de explosivos.