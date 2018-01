Alunos iranianos boicotam aulas contra condenação de professor Milhares de estudantes universitários e alguns professores boicotaram as aulas nesta segunda-feira, em protesto contra a condenação à morte de um destacado acadêmico, considerado culpado por insulto ao Islã e questionamento aos clérigos conservadores. Alunos enfurecidos da Universidade Tarbiat-e-Modarres, onde Hashem Aghajari lecionava História, saíram às ruas para denunciar o que descreveram como o "veredicto medieval" emitido contra o professor. "Vocês podem nos cortar a língua, vocês podem nos prender como fizeram com muitos outros estudantes e acadêmicos, mas vocês não podem capturar nossos corações, não podem evitar nossa liberdade de expressão e pensamento", dizia o líder estudantil Saeed Razavi, para em seguida ser aplaudido por uma multidão. Aghajari, detido desde agosto, foi condenado por insultar o profeta Maomé e questionar a interpretação do Islã feita pelos clérigos conservadores que comandam o Poder Judiciário no Irã. Ele foi informado sobre seu sentenciamento à morte na última quarta-feira. O aiatolá Mahmoud Hashemi Shahroudi, chefe do judiciário iraniano, qualificou as críticas à decisão como "ignorantes", mas lembrou que o veredicto pode ser derrubado em instâncias superiores. Na entrada da universidade, os alunos montaram um poste de madeira com uma corda para simbolizar uma forca. Uma faixa atada a ela dizia: "Seu crime foi revelar a verdade!"