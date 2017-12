Álvarez vem ao Brasil apresentar seu "Plano de Ação" O presidente da Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul, Carlos Álvarez, viajou hoje ao Brasil para apresentar o "plano de ação", que se propõe desenvolver durante sua gestão à frente do organismo neste ano. O programa da visita de Álvarez, ex-vice-presidente da Argentina, inclui uma reunião com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, amanhã, segunda-feira, em Brasília. Álvarez, além disso, se reunirá com o Ministro de Relações Exteriores Celso Amorim e os presidentes das Câmaras de Senadores e Deputados, além de com os legisladores da Comissão do Mercosul. O programa inclui também uma série de reuniões com os ministros brasileiros de Ação Social, Educação, Saúde e Energia. Os encontros previstos têm relação com a agenda de trabalho em que Álvarez pretende avançar este ano. Antes de viajar, o presidente da Comissão de Representantes disse em Montevidéu, sede desse órgão do Mercosul, que é necessário pôr ênfase nos temas mais próximos aos cidadãos dos países da região. De acordo com ele, o Mercosul necessita reforçar sua legitimidade e seu compromisso com o aprofundamento da integração, precisamente a partir dos temas e problemáticas que a gente sente como mais próximas a sua vida cotidiana. Os propósitos foram ratificados por Álvarez depois de tê-los anunciado ao assumir seu cargo na cúpula de Montevidéu em 9 de dezembro passado, em que substituiu no cargo seu compatriota o ex-presidente argentino Eduardo Duhalde. O Mercosul completa 15 anos em 26 de março, por isso na agenda de temas que leva Álvarez ao Brasil está uma série de iniciativas para comemorar a data.