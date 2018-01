Alvo do avião que caiu na Pensilvânia era a Casa Branca, dizem os EUA A Casa Branca era mesmo o alvo do Boeing da United Airlines seqüestrado em 11 de setembro, que caiu no condado de Somerset, na Pensilvânia, aparentemente depois de os passageiros terem entrado em luta corporal com os seqüestradores. Uma fonte do governo norte-americano disse na quarta-feira à noite que a informação foi confirmada pelo dirigente da organização terrorista Al-Qaeda Abu Zubeida, preso em março no Paquistão e mantido sob a custódia de militares norte-americanos em local não divulgado. O ataque à Casa Branca se somaria aos desfechados no mesmo dia contra o Pentágono e as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. De acordo com o jornal The New York Times, o interrogatório de Zubeida originou também o "alerta máximo" emitido pelo FBI para possíveis atentados contra outros dois símbolos de Nova York: a ponte do Brooklyn e a estátua da Liberdade. Investigadores do FBI também encontraram evidências de que Richard Reid - um britânico treinado nos campos da Al-Qaeda e preso em dezembro quando tentava detonar explosivos armazenados nos sapatos durante um vôo de Paris a Nova York - recebeu ajuda de pelo menos um cúmplice em terra. Ao mesmo tempo, em Chaman, cidade paquistanesa na fronteira com o Afeganistão, uma carta supostamente assinada pelo líder supremo do Taleban, mulá Mohammed Omar, assegura que o chefe da Al-Qaeda, o terrorista saudita Osama bin Laden, estava "vivo e bem, graças a Deus". A carta estava firmada também pelo ex-porta-voz do deposto regime Taleban, Tayyab Agha. "A paixão da jihad (guerra santa) está ainda em nossos corações", dizia o texto redigido em kandahari, um dialeto derivado do idioma pashtun. "Nossos homens escolhem uma via entre a vida e a morte e, agora, escolhemos o caminho da morte, que deve levar a morte aos infiéis."