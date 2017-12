Alvos israelenses são atacados na Faixa de Gaza Seis morteiros foram disparados na manhã desta quarta-feira contra objetivos israelenses no norte e no sul da Faixa de Gaza, sem causar vítimas ou danos materiais, de acordo com informações do exército israelense. Três obuses caíram nos arredores da colônia de Neve Dekalim, no sul da Faixa de Gaza e os outros três em um setor industrial da cidade de Erez, principal ponto de passagem entre a Faixa de Gaza e o território israelense. Os ataques aconteceram horas depois que as tropas israelenses desocuparam uma área de cerca de 2,25 quilômetros quadrados na parte sob controle da Autoridade Palestina, na região de Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza. As tropas ocuparam a região por algumas horas e se retiraram depois de uma enérgica condenação do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell. Leia Também: Israel ocupa território da AP por algumas horas Escalada da violência causa temor de guerra Uma ação leva a outra, num ciclo infernal