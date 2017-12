Amanhã, Suíça passa a ser membro das Nações Unidas A partir de amanhã, a Suíça passa a fazer parte oficialmente da Organização das Nações Unidas (ONU). Apesar de servir de sede para mais de 200 agências internacionais, somente agora os suíços se tornam o 190º membro das Nações Unidas, criada nos anos 40. A decisão de fazer parte da entidade teve que ser aprovada pela população por um plebiscito, ocorrido no início do ano. Apesar da tentativa dos políticos conservadores de evitar que a Suíça entrasse na ONU, a população acabou optando pelo fim do isolamento tradicional do país. A oposição alegava que ao fazer parte da organização, os suíços perderiam uma das características principais de sua política externa: a neutralidade. Além disso, estariam entrando em um clube onde teriam que pagar pela participação, mas onde supostamente não teriam benefícios significativos. Já o governo tentou mostrar à população que, ao fazer parte do sistema internacional, os objetivos da política suíça não seriam prejudicados. Os exemplos da Áustria e da Suécia foram os mais usados para indicarem países que conseguiram manter certa neutralidade, apesar de fazer parte da ONU. A tendência da população por optar pela adesão à ONU acabou gerando um acordo entre o governo e os conservadores. Os partidos pró-neutralidade não forçariam o isolamento da Suíça e, em compensação, o governo não aceleraria o processo de ingresso de Berna na União Européia (UE), um tema ainda mais polêmico no país.