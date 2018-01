Ambientalista acusado da morte de Fortuyn Um ambientalista foi acusado formalmente hoje pelo assassinato do político de ultradireita holandês Pim Fortuyn. Em uma sessão realizada a portas fechadas em um tribunal de Amsterdã, procuradores acusaram o suspeito por porte ilegal de armas e assassinato. A polícia não forneceu informações sobre o acusado, mas alguns amigos o identificaram como Volkert van der Graaf. O suspeito, que trabalhava para um grupo chamado Ofensivas Ambientalistas, foi detido minutos depois que Fortyn foi morto a tiros. O homem estava portando uma pistola ilegal. Fortuyn, um acadêmico e ex-colunista, foi baleado pelo menos cinco vezes depois de ter dado uma entrevista a uma emissora de rádio em Hilversum, cerca de 20 km a sudeste de Amsterdã. Após reunir-se com líderes do partido de Fortuyn, o governo anunciou nesta semana que as eleições gerais serão realizadas como programado em 15 de maio, mas os partidos concordaram em não fazer campanha. A Lista de Pim Fortuyn, o nome do partido dado em homenagem ao seu carismático fundador, anunciou que Fortuyn continuará no topo da cédula. Grupos ambientalistas holandeses condenaram o assassinato de Fortuyn, temendo uma possível associação com o crime. Ameaças telefônicas feitas por pessoas se declarando aliadas de Fortuyn foram recebidas pelo Greenpeace e outros grupos.