Ambulâncias atendem quem exagera no ecstasy em NY As discotecas de Nova York começaram a se equipar com ambulâncias de serviços privados, muito mais discretas que as oficiais, para atender os casos de superdose de ecstasys e evitar, assim, a presença de policiais. Com uma ambulância estacionada na porta de entrada, ao contrário, quando alguém exagerar na quantidade de pílulas de ecstasy e passar mal, basta transportar a pessoa até um hospital e abandoná-la na sala de emergência. O objetivo é evitar uma chamada ao 911 (número para emergências) e, consequentemente, as perguntas da polícia. A difusão do fenômeno fez acender o sinal de alarme sobre a escassa preparação do pessoal das ambulâncias privadas, que transportam os jovens aos hospitais sem dar os primeiros socorros. O hospital nova-iorquino St. Vincent, que é o que mais atende pessoas com superdose da droga, já denunciou a situação à Justiça, que abriu investigação para apurar o serviço privado de ambulância. Para o vice-prefeito de Nova York, Rudy Washington, que afirmou ter ficado escandalizado com este fenômeno, apenas a presença de uma ambulância na porta de uma discoteca "já é motivo suficiente para justificar o fechamento dos locais".