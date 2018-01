Ameaça a bordo faz avião chinês pousar Uma avião chinês realizou um pouso de emergência depois que um homem a bordo ameaçou jogar ácido sulfúrico nos outros passageiros, caso o piloto não desviasse o aparelho para a Coréia do Sul. O incidente ocorreu 10 minutos depois de o avião da Air China deixar Pequim em direção à cidade de Changsha, no sul do país. Segundo a agência de notícias Xinhua, após descobrir que o homem não possuía ácido, o piloto aterrissou o avião no aeroporto da cidade de Zhengzhou. O homem foi identificado como Yang Jingsong, de 32 anos. Segundo a polícia, ele sofre de problemas mentais. O avião transportava 108 passageiros, que seguiram viagem depois de a polícia local ter capturado Yang.