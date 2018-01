Ameaça coreana faz Japão antecipar instalações de defesa O Japão instalou um ano antes do programado seu primeiro sistema interceptor de mísseis em uma base militar ao norte de Tóquio para proteger a capital, em medida atribuída ao temor da ameaça norte-coreana. A construção de um escudo antimísseis balísticos no Japão foi iniciada em outubro, com a colocação de mísseis Patriot na cidade de Okinawa (sul), mas na ocasião a instalação foi feita na base americana na ilha. A instalação de duas plataformas de lançamento Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) na base de Iruma, da cidade de Saitama, ao norte de Tóquio, foi acelerada após o lançamento de vários mísseis pela Coréia do Norte em julho, segundo a agência japonesa Kyodo. As plataformas de lançamento de mísseis Patriot, que servirão para interceptar projéteis dirigidos a Tóquio e suas imediações, representam um aumento na troca de informações entre os Exércitos dos Estados Unidos e do Japão. O aumento na cooperação das forças armadas dos dois países, que já atuam de maneira complementar em vários aspectos, levantou dúvidas no Japão. De acordo com algumas críticas divulgadas pela Kyodo, a integração entre os Exércitos americano e japonês poderia contrariar a Constituição pacifista do Japão, que desde a Segunda Guerra Mundial (1939-45) proíbe o país de participar de sistemas coletivos de defesa e conflitos internacionais. Cooperação O general Toshio Tamogami enfatizou nesta sexta a importância da cooperação japonesa com os EUA e acrescentou que a integração deveria ser feita não apenas quanto ao material defensivo, mas também aos exercícios militares conjuntos. O ministro da Defesa japonês, Fumio Kyuma, afirmou hoje que o governo continuará avançando nos planos defensivos relativos aos mísseis e ressaltou a importância de ter iniciado a instalação dos Patriot "antes do fim do ano fiscal (no dia 31)", um ano antes do previsto inicialmente. Nesta sexta, quando dez caminhões transportando as plataformas de lançamento e um sistema de radar chegavam à base de Iruma, trinta membros de grupos cívicos protestaram contra a instalação, pois, segundo eles, o objetivo dos mísseis é unicamente o de proteger as bases americanas no Japão. Por outro lado, Tóquio continuará no fim do ano a equipar os navios Aegis da Marinha do país com interceptores Standard Missile-3. Defensivas O Aegis dispara um projétil para interceptar mísseis inimigos quando estes ainda estão fora da atmosfera e, em caso de falha, o sistema de defesa entra em uma segunda fase com o PAC-3, que será disparado da terra. Cada plataforma de lançamento PAC-3 pode carregar 16 mísseis e cobre um raio de vários quilômetros. Até 2010 o Japão planeja a instalação de um total de 30 plataformas de lançamento PAC-3 em dez localizações diferentes, em bases cobrindo o centro e o sul do arquipélago, além de quatro navios Aegis com o sistema SM-3. O país reservou cerca de 580 bilhões de ienes (US$ 4,833 bilhões) dos Orçamentos do Estado para gastos relacionados aos mísseis. A movimentação defensiva do Japão foi iniciada apesar do acordo assinado pelo país em 13 de fevereiro juntamente com as duas Coréias, China, Rússia e EUA para o desmantelamento dos programas nucleares de Pyongyang. A preocupação com o regime norte-coreano também motivou na semana passada a aprovação por parte do Governo japonês de uma diretriz que permitirá uma resposta rápida a um ataque com mísseis balísticos. Segundo o plano, o ministro da Defesa poderá emitir uma ordem para interceptar mísseis sem a aprovação do primeiro-ministro quando existirem suspeitas de lançamento de projéteis contra o Japão. Desde a chegada ao poder do atual primeiro-ministro, Shinzo Abe, o Japão se mostrou mais ativo em seu potencial defensivo, com reformas como a elevação à categoria de Ministério da antiga Agência de Defesa. Durante décadas o poder militar japonês foi muito limitado por uma Constituição pacifista do país, escrita pelos americanos, após o fim da Segunda Guerra Mundial.