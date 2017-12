Ameaça da guerrilha leva prefeito colombiano à renúncia O prefeito Omar Barón, do município de El Doncello - no sul do país, perto da antiga zona de distensão - renunciou a seu cargo após receber ameaças de morte das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Barón disse que havia apresentado sua renúncia na terça-feira ao governador de Caquetá, Pablo Muñoz, após ficar sabendo do assassinato da vereadora Lida Rengifo, de sua cidade natal. Barón destacou que havia sido declarado objetivo militar pelas Farc, ameaça que o obrigou a deixar há 15 dias o município a bordo de um helicóptero militar, devido à impossibilidade de obter segurança terrestre. Os insurgentes das Farc, o maior grupo guerrilheiro do país, iniciaram uma campanha de intimidação aos prefeitos e vereadores dos municípios mais afastados, onde exercem domínio territorial.