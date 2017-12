Ameaça das Farc leva juízes a abandonar municípios As ameaças proferidas pela guerrilha contra prefeitos e funcionários dos departamentos (estados) de Huila e Caquetá, no sul da Colômbia, para que deixem seus cargos levaram nesta quinta-feira dez juízes da região a abandonarem a zona. O Conselho Superior do Judiciário (CSJ) explicou que se trata de uma medida preventiva, devido à insegurança que se vive em vários municípios desses departamentos devido às ações das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Como esses lugares ficarão sem prefeitos e sem vereadores, também foram fechados, preventivamente, os tribunais", disse à Associated Press a assessoria de imprensa do CSJ. Há dois dias, cinco prefeitos do departamento de Huila denunciaram ter recebido um comunicado das Farc em que a guerrilha os obrigava a renunciar. Ontem, o prefeito de Solita, Luis Carlos Caro, foi assassinado por supostos rebeldes quando se preparava para viajar à capital para pedir proteção ao governo. Solita fica a 350 km ao sul de Bogotá. O CSJ manterá uma reunião com os juízes que se afastaram de sua jurisdição para determinar se os tribunais destas cidades serão transferidos ou se os magistrados receberão maior proteção "com caminhonetes blindadas e escoltadas". O Conselho afirmou que "os juízes não foram ameaçados".