Ameaça de atentado ao Taj Mahal aumenta segurança do local A polícia do norte da Índia aumentou a segurança ao redor do Taj Mahal depois de receber uma carta com a ameaça de explodi-lo, afirmaram oficiais nesta sexta-feira. Sacos de areia foram colocados na principal entrada da construção do século XVII, e soldados treinados contra atentados terroristas foram posicionados no local 24 por dia, disse Ashok Kumar, funcionário do governo de Uttar Pradesh, estado onde o Taj Mahal está localizado. A polícia estava investigando uma carta escrita à mão, que teria sido enviada pela Al-Qaeda, dizendo que um grupo terrorista planejava explodir a construção. Apesar de não saber da autenticidade da carta, a polícia começou as investigações, segundo Kumar. "A polícia está analisando a fonte da carta", confirmou Kumar. "Ela pode ser falsa, mas não podemos ser complacentes. Não descartamos nenhuma possibilidade e aumentamos a segurança do local", completou. De acordo com Kumar, "a carta foi assinada por alguém chamado Mohammed Mirza e parece estar associado a Al-Qaeda. Ela foi enviada ao escritório do superintendente da polícia em Agra, nesta quinta-feira". Segundo ele, mercados da cidade também seriam atacados. Medidas de segurança Dentre as medidas de segurança, turistas foram alertados para não carregar líquidos, incluindo garrafas de água, para o interior do Taj Mahal. A construção está localizada na cidade de Agra, a 210 quilômetros da capital indiana, Nova Délhi. Ao menos 100 soldados foram posicionados na região periférica do complexo do Taj Mahal, afirmou o comandante da polícia. As investigações também passaram a ser feitas com os moradores de 500 terrenos próximos ao monumento, afirmou Dipesh Juneja, superintendente da policia de Agra. "Isso vai nos ajudar a apontar novos visitantes na área", disse. O governo indiano também pediu que as autoridades da aviação indiana declarassem como área de segurança uma zona de 4 quilômetros ao redor do Taj Mahal. O majestoso monumento foi construído pelo imperador Shah Jehan entre 1632 e 1654 para sua esposa favorita, Mumtaz Mahal. O Taj Mahal abriga sepulturas e uma mesquita. Aproximadamente 2,5 milhões de turistas por ano visitam o Taj Mahal, de acordo com informações oficiais do governo indiano.