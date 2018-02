Ameaça de atentado esvazia prédio em Los Angeles Uma ameaça telefônica advertindo que um avião se espatifaria contra o segundo edifício mais alto de Los Angeles levou à retirada de todos os ocupantes do prédio comercial. A chamada foi localizada ontem pelo FBI e a ameaça considerada sem mérito, segundo a porta-voz da polícia federal americana Laura Bosley, que não revelou o nome da pessoa que fez a chamada. A administração do edifício Aon Center, de 62 andares, informou as 70 empresas que alugam escritórios no prédio sobre a ameaça. A desocupação foi voluntária. A Aon Corporation - que, com 833 funcionários, é a principal locatária do prédio - fechou seus escritórios pelo resto do dia, disse Peter Anastassiou, gerente geral da companhia. A Aon perdeu 175 de seus empregados no ataque contra o World Trade Center de Nova York em 11 de setembro.