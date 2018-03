Ameaça de atentado faz americanos correrem aos supermercados A população norte-americana correu aos supermercados neste sábado para comprar garrafas de água mineral e remédios logo que o governo elevou o nível de alerta para um possível ataque terrorista. A imprensa noticiou que aumentou o movimento nos centros comerciais para a aquisição de alimentos e medicamentos depois que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, mudou o nível de alerta da cor amarela para laranja ? que indica que há ?perigo muito alto? de que ocorra um novo atentado. O armazenamento de bens de primeira necessidade seguiu as recomendações do secretário da Segurança Interna, Tom Ridge, que divulgou diretivas para sobreviver a ataques com armas químicas, biológicas o radiativas ? que, além de alimentos não-perecíveis e água engarrafada, também inclui a utilização de máscaras antigás. Hoje, nas principais cidades norte-americanas, já começaram a entrar em funcionamento as medidas de contingência para prevenir os atentados. Aeroportos, metrôs, hotéis, pontes de acesso às cidades e locais públicos estão sob forte vigilância, com medidas que incluem até a revista a veículos e transeuntes. Ao anunciar o ?alerta laranja?, o procurador-geral da República, John Ashcroft, disse que os telefonemas interceptados, de suspeitos de integrar a rede terrorista Al Qaeda, revelaram que qualquer local de importância econômica, qualquer serviço de transporte ou de energia, e qualquer ?símbolo do poderio americano? poderá ser atacada. Nova York, rica em todos esses quesitos, é um alvo privilegiado. O prefeito da cidade, Michael Bloomberg, e o governador do Estado de Nova York, George Pataki, acionaram a Guarda Nacional e forças estaduais para vigiar pontes, túneis, metrô e prédios públicos. O turismo também será afetado. ?É preciso ser paciente, é preciso ser compreensivo?, disse a diretora do escritório de turismo de Nova York, Cristyne Nicholas. ?Se nos pedirem para mostrar a chave do quarto do hotel ou um documento de identidade, é para o bem da cidade.? Nas fronteiras, máquinas de raio X são empregadas na vistoria de veículos e todos os pedestres sofrem revistas computadorizadas. Eventos esportivos só serão realizados com uma operação de segurança especial.