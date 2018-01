Ameaça de bomba cancela vôos no aeroporto de Praga O Aeroporto Internacional de Praga foi evacuado na manhã desta segunda-feira depois de uma ligação telefônica afirmar que uma bomba estava escondida no local. A ameaça obrigou a suspensão de todos os vôos que sairiam da capital da República Checa. Equipes da polícia estão no local, mas ainda não foi encontrado nenhum indício do explosivo.