Ameaça de bomba em avião da Varig A assessoria de imprensa da Varig disse no início da tarde à Agência Estado que os passageiros do avião do vôo 8836 estão tendo suas bagagens chegcadas no aeroporto de Los Angeles em virtude de uma ameaça de bomba. O avião, um MD-11, ia do Rio para o aeroporto de Narita, no Japão, com escalas em São Paulo e em Los Angeles. Segundo a assessoria, a Varig está aguardando informações das autoridades norte-americanas sobre a investigação da ameaça de bomba.