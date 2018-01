Ameaça de bomba em vôo que ia dos EUA para o Marrocos Um avião marroquino que ia de Nova York para Marrocos retornou ao território norte-americano nesta quinta-feira por causa de uma ameaça de bomba a bordo. O vôo 201 da empresa Royal Air Maroc decolou às 19h (hora local) do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, com destino ao Marrocos. Um passageiro teria ameaçado explodir uma bomba dentro da aeronave. Segundo as primeiras informações, um atentado teria sido planejado pela rede terrorista al-Qaida. Por causa da ameaça, o Boeing 767 aterrizou no Aeroporto Internacional de Bangor (Maine), às 23h15. Ainda não se sabe se o avião voltará a Nova York ou continuará a viagem para o Marrocos.