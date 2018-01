Ameaça de bomba em Washington leva polícia a 5 escolas A polícia do distrito de Columbia enviou oficiais para escolas de todos os distritos, após tomar conhecimento de uma ameça de bomba via internet. O porta-voz da polícia, Joe Gentile, afirmou que a ameaça foi recebida antes das 4h (de Brasília) e indicava que cinco bombas haviam sido colocadas em cinco escolas. A mensagem não especificava os estabelecimentos. Gentile não soube informar se as escolas tiveram de ser evacuadas para inspeção.