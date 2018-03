Ameaça de bomba esvazia embaixadas em Caracas As embaixadas de Uruguai, Argentina, Austrália, Alemanha, Bélgica e Canadá, localizadas no leste de Caracas, foram esvaziadas hoje, após uma série de avisos de bomba. ?Ao meio-dia, começamos a receber telefonemas que avisavam sobre supostos artefatos explosivos? em diversas embaixadas, o chefe de operações da polícia municipal de Chacao, inspetor Manuel Joves. AS representações desocupadas localizam-se no município de Chacao, área sob controle da oposição ao presidente Hugo Chávez. Joves disse que outras embaixadas, ?que não estão no Chacao?, também foram esvaziadas, mas não informou quais. ?Todas foram verificadas e não se encontrou explosivo?, disse.