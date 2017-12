Ameaça de bomba esvazia prédio do FED Os funcionários do Federal Reserve foram retirados da sede da instituição nesta quarta-feira, depois que "itens suspeitos" foram encontrados numa lata de lixo do lado de fora do prédio. Os "itens" foram encontrados durante uma patrulha de rotina por volta das 15h30 locais (16h30 em Brasília), disse a porta-voz do FED Michelle Smith. Outro porta-voz, Dave Skidmore, disse que cinco diretores do FED estavam no prédio naquele momento: o presidente, Alan Greenspan, o vice, Roger Ferguson, e os diretores Edward Gramlich, Mark Olson e Susan Bies; todos foram retirados do local e não houve riscos para a sua segurança, disse Skidmore. A polícia metropolitana de Washington foi chamada a investigar. O porta-voz da polícia, Joe Gentile, disse que um dos "itens" suspeitos é similar a uma bomba de fabricação caseira, mas pode não ser um artefato explosivo. Um cão treinado para farejar explosivos deu "sinais positivos" ao cheirar esse pacote e outros dois "itens suspeitos" que encontrados no local. Os pacotes ainda não haviam sido tocados até o início da noite desta quarta-feira, e as ruas em torno dos dois prédios do FED permaneciam fechadas ao tráfego. Nesses dois prédios, entre as ruas 20th e C, trabalham cerca de 1.300 funcionários do FED.