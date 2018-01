Ameaça de bomba faz avião pousar na Islândia Um avião a jato que fazia a rota da Grã-Bretanha para os Estados Unidos foi desviado para a Islândia neste sábado, após uma ameaça de bomba, informaram os funcionários da empresa aérea. O Boeing 747, da Virgin Atlantic, que havia decolado do Aeroporto de Gattwick, em Londres, com destino a Orlando, na Flórida, aterrissou com segurança no Aeroporto de Keflavik, a 48 quilômetros da capital da Islândia, Reykjavik. Um porta-voz da companhia aérea disse que um bilhete com uma ameaça de bomba havia sido encontrado pela tripulação no banheiro da aeronave. Ele afirmou que a polícia local iria conversar com os passageiros sobre a ameaça de bomba. Um porta-voz da Autoridade de Aviação Civil na Islândia afirmou que o avião, com 322 passageiros e 18 tripulantes a bordo, aterrissou em segurança.