Ameaça de bomba pára audiência de processo contra Berlusconi Uma ameaça de bomba interrompeu, neste sábado, uma audiência do processo movido contra o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, por acusação de suborno. Após busca, a polícia local não encontrou nenhum artefato explosivo. Berlusconi não estava presente. A audiência foi suspensa até sexta-feira. Os advogados do primeiro-ministro diziam à corte que a sessão deveria ser adiada porque o político estava ocupado, exercendo funções de governo. Em seguida, num telefonema anônimo ao jornal Corriere della Sera, um homem identificou-se como líder do até então desconhecido Grupo de Combatentes pela Justiça Livre e disse que havia explosivos na corte. A intenção aparente era interromper o julgamento do primeiro-ministro. "Obviamente, isto é obra de algum cretino", esbravejou Niccolo Ghedini, advogado de defesa de Berlusconi, em entrevista à agência de notícias Ansa.