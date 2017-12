Ameaça de bomba suspende decolagem em LA Um avião da empresa Ata Airlines foi bloqueado enquanto se preparava para decolar no aeroporto de Los Angeles, depois que uma chamada telefônica anônima alertou sobre a presença de uma bomba a bordo. Um porta-voz do departamento de polícia de Los Angeles disse que um desconhecido telefonou para o escritório da Ata no aeroporto e avisou que havia uma bomba no avião, embora sem especificar em qual aparelho. O vôo da empresa que estava prestes a partir foi imediatamente bloqueado e os 186 passageiros a bordo, segundo o porta-voz Jack Richter, foram obrigados a descer rapidamente da aeronave. Uma equipe de agentes procredeu a uma investigação exaustiva do avião, enquanto os bombeiros se conservavam a distância para a eventualidade de uma explosão - mas nada foi encontrado no aparelho.