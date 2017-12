Ameaça de caminhão com armas químicas fecha pontes e túneis em NY A polícia de Nova York bloqueou hoje pontes e túneis de acesso a Manhattan após uma ameaça de que um caminhão carregado de explosivos e armas químicas se dirigia à ilha. Diante do boato, o prefeito Rudolph Giuliani ordenou que, a partir de amanhã, todos os automóveis que atravessem o East River através de pontes e túneis deverão ter a bordo pelo menos duas pessoas. Os postos de bloqueios impostos pela polícia provocaram grandes filas de automóveis e horas de demora enquanto a polícia revistava os caminhões e furgões. "Há um perigo claro e presente" de que os terroristas tentem realizar novos ataques usando um caminhão cheio de material químico, advertiu hoje em Washington o ministro da Justiça, John Ashcroft. O FBI informou que cerca de 20 pessoas detidas nos últimos dias foram acusadas de ter tentado obter uma patente especial para transportar "material perigoso". "Elas podiam ter vínculos com os seqüestradores", afirmou Ashcroft. Também em Washington, autoridades advertiram sobre um possível ataque com um caminhão carregado de material químico. "Não temos notícias de ameaças específicas, mas a indústria norte-americana de transporte deve permanecer em estado de alerta máximo", advertiram autoridades.