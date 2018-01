Ameaça de morte faz igreja reforçar segurança para consagração de bispo A comunidade anglicana mundial está à beira de um cisma por causa da consagração de um bispo abertamente homossexual, que seria realizada hoje à noite pela Igreja Episcopal dos Estados Unidos, com toda a pompa e circunstância e forte esquema de segurança. Uma das ramificações dessa instituição conta com 70 milhões de fiéis, dos quais 2,1 milhões são americanos. Apesar dos alertas de rompimento da Igreja Anglicana com a Episcopal e até de ameaças de morte, o reverendo Gene Robinson se preparava ontem para ser consagrado bispo no rinque de patinação da Universidade de New Hampshire, em Durham. Ele defendeu a unidade, mas disse que não tem intenção de voltar atrás. Integrantes conservadores da Comunhão Anglicana alertaram, porém, que sua consagração terá efeitos terríveis na igreja. O reverendo David Anderson, presidente do Conselho Anglicano Americano, chamou a consagração de Robinson de "cismática" e afirmou que seu grupo já estava se preparando para liderar uma ruptura com a ala mais liberal da Igreja Episcopal. "Eu diria que amanhã de manhã, declarações de repúdio virão de diversos arcebispos do mundo todo", comentou. "O grande presente que damos ao mundo é que somos capazes de manter grande diversidade de opiniões sobre vários temas, enquanto mantivermos nossa fé em Jesus Cristo como pilar. Assim, creio que não há motivo para nos distanciarmos", disse, por sua vez, o próprio Robinson. Já o arcebispo anglicano de Canterbury, Rowan Williams, que acaba de assinar um acordo com a Igreja Metodista pondo fim a séculos de desavenças, declarou: "É uma ironia que enquanto celebramos essa nova reciprocidade, estejamos igualmente confrontados com novas tensões e divisões que ameaçam causar uma perigosa ruptura com o que consideramos a ortodoxia e a ordem."