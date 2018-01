Ameaça do Ivan leva milhares a sair de Nova Orleans A prefeitura da cidade americana de Nova Orleans anunciou estado de emergência e pediu que a população deixe suas casas, prevendo o impacto do furacão Ivan. A cidade é a maior da região citada em um alerta emitido pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos com relação ao Ivan ? que inclui partes do noroeste da Flórida e o litoral dos estados do Mississipi e do Alabama. A tempestade, com ventos que superam os 225 km/h, está avançando no Golfo do México e poderia ter forte impacto sobre a cidade, em cuja região metropolitana residem cerca de 1,3 milhão de pessoas. Segundo as últimas projeções, o olho do furacão deve chegar à terra firme já na quinta-feira. Durante o dia, milhares de pessoas deixam Nova Orleans, congestionando as rodovias que ligam a cidade a outras mais para o norte. Perigo Segundo analistas, Nova Orleans está em uma área de grande risco de inundações por estar abaixo do nível do mar e ser cercada pelo Rio Mississipi, um lago e o Golfo do México. ?Esta é uma tempestade muito perigosa?, disse o prefeito de Nova Orleans, Ray Nagin. ?Nós vamos continuar monitorando as condições e vamos fazer tudo o que pudermos para manter a cidade e seus cidadãos a salvo.? No total, cerca de dois milhões de pessoas deixaram suas casas em regiões da Louisiana, da Flórida, do Mississipi e de Alabama. Em alguns casos, as autoridades determinaram a saída obrigatória de residentes. A expectativa é que o furacão enfraqueça nas próximas horas, mas que ainda chegue à região com ventos de pelo menos 178 km/h. Jeanne Enquanto o furacão Ivan ainda tem potencial de causar mais prejuízos ao chegar à costa americana do Golfo do México, um outro furacão pode estar se formando no Caribe. Trata-se da tempestade tropical Jeanne, que no momento ameaça a ilha de Porto Rico e tem ventos que chegam a superar os 95 km/h. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, o Jeanne poderia se fortalecer e virar um furacão já nesta quarta-feira. Neste ano, quatro outros grandes fenômenos do tipo já se formaram no Caribe: a tempestade tropical Alex e os furacões Charlie, Frances e Ivan. BBC BRASIL.com - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita da BBC BRASIL.com.