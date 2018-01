Ameaça faz empresa saudita abandonar o Iraque Uma empresa saudita anunciou que deixará de trabalhar no Iraque, a fim de salvar a vida de um funcionário tomado como refém por terroristas. O trabalhador capturado é um motorista egípcio. Faisal al-Naheet, proprietário da companhia, não identificada, disse à TV Al-Jazira que sua empresa ?cessará nosso trabalho no Iraque para salvar a vida do refém que trabalha para nós como motorista?. Não está claro se a firma partirá imediatamente ou aguardará a libertação do refém. Mais cedo, a Al-Jazira havia informado que o grupo Resistência Iraquiana Legítima havia capturado o egípcio de 42 anos, Alsayeid Mohammed Alsayeid Algarabawi, e exigido que a empresa que o emprega deixe o país em 72 horas. Segundo Al-Naheet, os terroristas pediram ainda US$ 1 milhão de resgate, valor que, segundo ele, não será pago.