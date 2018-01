Ameaça terrorista evoluiu para uma nova fase, diz Obama

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou hoje que os ataques que mataram 14 pessoas em San Bernardino, Califórnia, na semana passada, foram "um ato de terrorismo projetado para matar inocentes".

Em pronunciamento feito no Salão Oval da Casa Branca, Obama afirmou que a ameaça terrorista sobre os Estados Unidos "evoluiu para uma nova fase". O presidente, no entanto, não anunciou nenhuma grande mudança em sua estratégia antiterrorista ou nas campanhas militares lideradas pelos EUA contra o grupo terrorista Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Ao invés disso, ele disse que irá intensificar medidas para diminuir a capacidade dos extremistas de conduzir ataques em solo norte-americano.

Entre as medidas que aumentariam a segurança interna, o presidente norte-americano citou o projeto que proíbe a venda de armas para pessoas que estão na lista de impedidos de sair ou de chegar aos EUA de avião, além de regras mais duras para estrangeiros que podem visitar o país sem visto.

Obama também reiterou seu pedido para que o Congresso aprove uma medida que autoriza uma campanha militar contra o Estado Islâmico. "Nós iremos triunfar sendo fortes e inteligentes, resilientes e incansáveis", disse Obama. "Nós iremos vencer o terrorismo."

Até o momento, Washington tem se utilizado principalmente ataques aéreos para combater o Estado Islâmico, mirando principalmente em suas fontes de financiamento, como poços de petróleo. No próximo dia 17, a Casa Branca irá sediar uma cúpula para debater formas de combater a rede de financiamento do Estado Islâmico. Fonte: Dow Jones Newswires.