Ameaça terrorista reforça patriotismo no 4 de julho Quase metade dos americanos, ou 45%, acha provável que os EUA sofram algum tipo de ataque terrorista contra uma cidade ou um monumento nacional durante os feriados prolongados do Dia da Independência, que começa amanhã. Uma considerável minoria de 12% crêem que um atentado é "muito provável" nos próximos dias, segundo uma sondagem publicada pela revista Newsweek. Ainda assim, mais de dois terços das pessoas ouvidas, ou 77%, disseram que não mudarão seus planos de festejar o aniversário de nascimento de seu país (o de número 226) como manda a tradição: com piqueniques em praças públicas, desfiles pelas ruas de cidades de todos os tamanhos, muita música e a obrigatória queima de fogos de artifícios ao cair da noite. Os preparativos indicam que a festa este ano será uma manifestação de fervor patriótico e orgulho nacional ainda mais intenso do de costume. Em estados conservadores, como Virginia, ou mais liberais, como Maryland, várias "towns", ou vilas, amanheceram no último domingo com bandeirinhas americanas fincadas nos jardins das casas - iniciativa de suas próprias prefeituras ou de grupos de cidadãos que vêem este 4 de Julho como um momento em que "é necessário fazer uma afirmação dos valores que nós prezamos como nação e mostrar, com a festa, que continuamos vivos, machucados mas vivos, depois do que aconteceu no dia 11 de setembro", disse Josette Smith, no início da semana, falando a um programa de rádio. Essa disposição de celebrar é temperada, porém, pelo sentimento novo de vulnerabilidade que o atentado deixou entre os americanos. Obviamente, o temor mais imediato é o de que a festa possa dar aos terroristas uma oportunidade para atacar novamente. As autoridades aconselharam as pessoas a celebrarem normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas se manterem alertas. Esse cálculo levou o Serviço Nacional de Parques, que administra os mais importantes e conhecidos espaços públicos de Washington, a limitar o acesso a 24 pontos para o piquenique que deve reunir mais de meio milhão de pessoas no Mall, a grande esplanada central onde estão o Congresso, a Casa Branca e os monumentos que celebram os dois principais fundadores do país (George Washington e Thomas Jefferson) e seus dois grandes reformadores (Abraham Lincoln, no século 19, e Franklyn D. Roosevelt, no século 20). Em cada um dos acessos, as pessoas terão que passar por detectores de metal. Um novo sistema de vigilância por vídeo entrará em operação meses antes do previsto para ajudar a polícia a monitorar a multidão. Esse tipo de precaução é mais tolerada do que aprovada. "As pessoas vão ao Mall para mostrar sua afeição a este país e não é certo que elas sejam submetidas a esse tipo de observação", protestou Stephen Block, da seção de Washington da União Americana das Liberdades Civis, a mais antiga organização de defesa dos direitos civis e das liberdades públicas no país. Mas as câmaras de vídeo são a menor parte do aparato de segurança montado para garantir a tranqüilidade da festa. Caças de combate patrulharão os céus de Washington, Nova York, Los Angeles, Chicago, São Francisco e de outras grandes cidades. O diretor da segurança interna, Tom Ridge, comandará na Casa Branca um centro de coordenação de informações com comunicação instantânea para as mais de 2.100 celebrações públicas do Dia da Independência previstas em todo o país. O presidente George W. Bush, que mantém altos índices de aprovação graças à resposta firme que deu aos atentados de 11 de setembro, permanecerá amanhã na capital e verá a queima de fogos de artifício dos jardins da Casa Branca. O chefe de governo, cujo prestígio popular começa a dar sinais de baixa, é o político que tem mais a ganhar com a explosão de patriotismo que se espera amanhã em todo o país.