Ameaças de bomba fecham estações de trem em Paris As autoridades francesas receberam hoje um aviso urgente da Agência Central de Inteligência americana, a CIA, alertando para a possibilidade de atentados a bomba nas principais estações e interconexões do sistema de trens suburbanos de Paris entre 20h30 GMT (17h30 de Brasília) e 21h30 GMT. "Em conseqüência desse alerta, pedimos à RER (empresa que explora o serviço) a interrupção provisória do tráfego de trens e a retirada de todos os passageiros das estações e interconexões, a fim de que sejam inspecionados por pessoal especializado", informou um porta-voz da prefeitura parisiense. A Estação Auber, no centro da capital francesa, ficou completamente vazia menos de 15 minutos depois do alerta. Na Estação de La Defénse, a um quilômetros do Arco do Triunfo, agentes vistoriavam todas as maletas e bagagens dos passageiros. No momento do alerta, havia mais de 40 mil parisienses nas composições e estações, informaram funcionários da RER.