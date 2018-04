Ameaças de repressão violenta não impedem novos protestos no Irã

Cerca de mil manifestantes de oposição voltaram ontem a protestar nas ruas de Teerã, apesar das ameaças da Guarda Revolucionária do Irã de reprimir com violência qualquer manifestação contra o resultado das eleições do dia 12. Membros da polícia e da milícia basij, vinculada ao regime islâmico, dissiparam a demonstração com disparos para o alto e bombas de gás lacrimogêneo. Segundo a CNN, pelo menos oito pessoas foram presas. De acordo com testemunhas, houve mais de 50 detidos. Os carros que passavam pelo local e buzinavam em apoio aos manifestantes eram marcados com tinta para que a polícia pudesse prender seus ocupantes depois. O chefe da Comissão Judiciária do Parlamento do Irã, Ali Shahrokhi, afirmou ontem que já há condições para perseguir legalmente o líder moderado Mir Hossein Mousavi, derrotado pelo presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad. Mousavi seria indiciado por agir contra a segurança nacional ao convocar os protestos de rua. A ameaça foi feita horas depois que Mousavi conclamou os opositores a manter os protestos contra a reeleição de Ahmadinejad, em um desafio direto ao aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã. "Protestar contra as mentiras e a fraude é seu direito", afirmou o moderado em seu site. Ontem foi o décimo dia seguido de protestos, os maiores desde a Revolução Islâmica de 1979. A manifestação de ontem foi menor que as do fim de semana, o que seria, de acordo com analistas, um reflexo das ameaças da Guarda Revolucionária, corpo de elite que responde diretamente ao aiatolá Khamenei. A cobertura dos protestos pela imprensa internacional continua restrita, por isso as informações sobre a crise no Irã estão sendo passadas pelos próprios iranianos, principalmente por meio de vídeos e fotos postados na internet. Ontem, a oposição também pediu à população que acenda luzes e velas em lembrança a Neda Agha Soltan, jovem morta a tiros nos protestos durante o fim de semana. As imagens da morte de Neda, gravadas em um telefone celular e colocadas na internet, deram a volta ao mundo transformaram a jovem de 16 anos em um símbolo da revolta reformista (mais informações na página 12). Segundo números oficiais, desde sábado, 10 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nas manifestações. Assim, o total de mortos desde o início dos tumultos chegou a 17. Ao todo, de acordo com a polícia, há cerca de 460 presos. No entanto, os manifestantes denunciaram a reação desproporcional da polícia e afirmam que o número de vítimas e de cidadãos detidos é bem maior. No domingo, o Conselho dos Guardiães, entidade responsável por supervisionar o processo eleitoral no Irã, admitiu que o número de votos em 50 cidades excedeu o de eleitores. Mas o conselho afirmou que, apesar de a fraude chegar a 3 milhões de votos, não alteraria o resultado final. NÚMEROS 17 mortos é o número oficial de vítimas desde o início dos tumultos, de acordo com números oficiais. Somente nas manifestações do fim de semana foram 10 mortos 100 feridos foram registrados desde que começaram as manifestações 460 presos é o número de detidos, segundo a polícia 50 cidades registraram a presença de mais votos do que eleitores 3 milhões é a quantidade de votos que teriam sido fraudados. De acordo com o Conselho dos Guardiães, que fiscaliza as eleições, o número não altera o resultado final 34 milhões é o número de iranianos que votou nas eleições do dia 12, cerca de 85% de Comparecimento 63% de votos foi a votação que obteve o presidente conservador, Mahmoud Ahmadinejad 34% de votos foi a votação do candidato opositor Mir Hossein Mousavi