Ameaças fecham embaixada dos EUA em Caracas A Embaixada dos Estados Unidos em Caracas anunciou o fechamento de suas instalações por 24 horas, diante de informações de que ocorreriam ataques perpetrados por grupos violentos. A missão diplomática emitiu um comunicado no qual afirma ter recebido "informação fidedigna de uma ameaça, motivo pelo qual permanecerá fechada até amanhã, 27 de fevereiro". Uma porta-voz da embaixada, que pediu anonimato, disse que os serviços de inteligência obtiveram informações segundo as quais a sede diplomática seria atacada nas próximas horas. Ela não forneceu mais detalhes. Também hoje, deputados ligados ao presidente Hugo Chávez alertaram para a possibilidade de extremistas da oposição estarem por trás das ameaças contra a Embaixada americana, com a intenção de agravar ainda mais a crise por que passa o país.