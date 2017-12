Ameaças provocam a interdição de aeroporto de Paris A polícia suspendeu no fim da manhã de hoje o alerta de segurança imposto ao Aeroporto de Orly, em Paris, depois que o centro de informações recebeu na sexta-feira à noite telefonemas com ameaças de um ataque. Cerca de 6.000 pessoas foram retiradas dos terminais sul e oeste no sábado de manhã. O diretor de Comunicações de Orly, Didier Hamon, disse que foi feita uma revista em todas as instalações e nada foi encontrado. A França reforçou a segurança em todos os lugares públicos, bem como nas estações ferroviárias e aeroportos, depois dos atentados do dia 11.