América do Sul é a região que registrou maior crescimento em gastos militares

A América do Sul foi a região do mundo que registrou o maior crescimento dos gastos militares, que no ano passado atingiram o recorde de US$ 1,6 trilhão. Segundo o Instituto Internacional de Estudos da Paz de Estocolmo (Sipri), o Brasil foi quem mais contribuiu para o resultado. De acordo com relatório do grupo, os gastos com armamentos na América do Sul somaram US$ 63,3 bilhões em 2010, um crescimento de 5,8% em relação a 2009. Entre 2001 e 2009, os investimentos militares dos países da região cresceram, em média, 3,7% ao ano.

Os gastos do Brasil subiram 9,3% em 2010. Para o instituto, o País busca projetar influência além da América do Sul modernizando seu setor militar.